Queste foto di cervi in un negozio sono reali, ma non sono state scattate in Italia (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’11 dicembre 2020 su Facebook sono state pubblicate due foto che mostrano degli esemplari di cervo all’interno di un negozio. Le immagini sono accompagnate da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il contenuto: «Un cervo è entrato in un negozio in Lessinia (provincia di Verona) Il proprietario gli ha dato dei biscotti. Dopo mezz’ora il cervo è tornato: con tutta la famiglia. Anima(li) continuate pure a dire che non hanno sentimenti nè capacità di ragionamento». Questo è un contenuto fuorviante e veicola una notizia falsa. Le foto sono vere, ma non sono state scattate in Italia a dicembre 2020. Le immagini ... Leggi su facta.news (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’11 dicembre 2020 su Facebookpubblicate dueche mostrano degli esemplari di cervo all’interno di un. Le immaginiaccompagnate da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il contenuto: «Un cervo è entrato in unin Lessinia (provincia di Verona) Il proprietario gli ha dato dei biscotti. Dopo mezz’ora il cervo è tornato: con tutta la famiglia. Anima(li) continuate pure a dire che non hanno sentimenti nè capacità di ragionamento». Questo è un contenuto fuorviante e veicola una notizia falsa. Levere, ma nonina dicembre 2020. Le immagini ...

