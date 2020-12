Presentati due volumi su “San Francesco di Udine. Un monumento da salvare e riscoprire” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei due volumi su “San Francesco di Udine. Un monumento da salvare e riscoprire” curato dal Professor Cesare Scalon e edito dall’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, di cui Scalon è Presidente, e da Gaspari Editore. Sono intervenuti, oltre all’autore, il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, l’Arcivescovo di Udine Mons. Andrea Bruno Mazzocato, la Soprintendente per l’archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia Simonetta Bonomi, il Presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, il prof. Attilio Maseri e l’Assessore alla cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot. La pubblicazione in due ... Leggi su udine20 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei duesudi. Undacurato dal Professor Cesare Scalon e edito dall’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, di cui Scalon è Presidente, e da Gaspari Editore. Sono intervenuti, oltre all’autore, il Sindaco diPietro Fontanini, l’Arcivescovo diMons. Andrea Bruno Mazzocato, la Soprintendente per l’archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia Simonetta Bonomi, il Presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, il prof. Attilio Maseri e l’Assessore alla cultura del Comune diFabrizio Cigolot. La pubblicazione in due ...

Italpress : RT @CRToscana: #openCRT Moby Prince, chiesta nuova Commissione d’inchiesta. Approvata all’unanimità mozione, nata dalla fusione di due prec… - CRToscana : #openCRT Moby Prince, chiesta nuova Commissione d’inchiesta. Approvata all’unanimità mozione, nata dalla fusione di… - DottLeonardi : @agorarai @NichiVendola @NFratoianni Anzichè dire ci sono due cose da fare, fatele e presentati i risultati al Paese, altrimenti è blablabla - IaconisMario : @lenuccia82 Poliziotto: «Questi due si sono presentati spontaneamente.» Capitano: «Dirò al giudice di non tenerne conto!» - YaoMomo__ : RT @haylxyz: tutte queste ore di attesa per avere due canzoni con problemi di audio?? li hanno anche presentati come quelli che tutti stava… -