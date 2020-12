Nedved: “Mi aspetto molte difficoltà col Porto, non dimentichiamoci cos’è successo contro il Lione” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha commentato l’abbinamento dei bianconeri col Porto agli ottavi di finale di Champions League:“Lo dicevo anche lo scorso anno contro il Lione, squadre così, come il Porto, sono abituate a giocare certe sfide. Sarà importante arrivare in forma a quell’appuntamento. Mi aspetto molte difficoltà, conosco l’allenatore che è stato mio compagno ai tempi della Lazio. E’ un ottimo tecnico che gioca un 3-5-2 molto ben organizzato, per noi saranno due sfide molto difficili”. Foto: sito ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il vicepresidente della Juventus Pavelha commentato l’abbinamento dei bianconeri colagli ottavi di finale di Champions League:“Lo dicevo anche lo scorso annoil Lione, squadre così, come il, sono abituate a giocare certe sfide. Sarà importante arrivare in forma a quell’appuntamento. Mi, conosco l’allenatore che è stato mio compagno ai tempi della Lazio. E’ un ottimo tecnico che gioca un 3-5-2 molto ben organizzato, per noi saranno due sfide molto difficili”. Foto: sito ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

