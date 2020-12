Moratti: “Conte? Probabilmente io non lo avrei preso. Difficile giudicare Eriksen” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massimo Moratti sul momento dell’Inter L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato del momento della sua ex squadra in una lunga intervista concessa ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Dall’eliminazione in Champions League a Conte, passando per la Serie A, le sue parole. “L’eliminazione (dalla Champions League, ndr) è stata una grande delusione: non era un girone semplicissimo, ma ci s’aspettava qualcosa in più. Adesso c’è il campionato dove si stanno esprimendo benissimo: cominciamo con quello”. Che calcio troveremo dopo la pandemia?E’ una crisi di una gravità incredibile: colpisce tanto il calcio. Non sappiamo per quanto gli spettatori non potranno andare allo stadio. Speriamo sia una questione di mesi, ma questo mette in difficoltà le società, che ha spese altissime: la più alta è quella degli ingaggi. I calciatori sono quelli ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massimosul momento dell’Inter L’ex presidente dell’Inter Massimoha parlato del momento della sua ex squadra in una lunga intervista concessa ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Dall’eliminazione in Champions League a Conte, passando per la Serie A, le sue parole. “L’eliminazione (dalla Champions League, ndr) è stata una grande delusione: non era un girone semplicissimo, ma ci s’aspettava qualcosa in più. Adesso c’è il campionato dove si stanno esprimendo benissimo: cominciamo con quello”. Che calcio troveremo dopo la pandemia?E’ una crisi di una gravità incredibile: colpisce tanto il calcio. Non sappiamo per quanto gli spettatori non potranno andare allo stadio. Speriamo sia una questione di mesi, ma questo mette in difficoltà le società, che ha spese altissime: la più alta è quella degli ingaggi. I calciatori sono quelli ...

