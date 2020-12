Miss Italia 2020 | la reginetta è Martina Sambucini 

Leggi su funweek

(Di lunedì 14 dicembre 2020)Sambucini, 19 anni,Roma, studentessa, è: è stata eletta oggi in un’edizione speciale, l’81ma, trasmessa in streaming e ben diversa dalle finali tradizionali in considerazione dell’attuale situazione causata dal Covid. Presentata da Alessandro Greco con Margherita Praticò, presidente della giuria Paolo Conticini, la finale, in forma di Casting, si è svolta per la prima volta a Roma, nello “Spazio Rossellini” della Regione Lazio. Seconda si è classificata Beatrice Scolletta, romana; terza Alice Leone,Liguria.Sambucini, nata a Marino (RM), risiede a Frascati (RM). è alta 1,78, ha occhi verdi e capelli castani. Diplomata al liceo linguistico, vuole realizzarsi portando a termine gli studi con la specializzazione in psicologia ...