Ma Rainey's Black Bottom su Netflix, l'ultimo film di Chadwick Boseman è un elogio straziante al blues (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il blues non è solo musica. È la voce malinconica al lamento degli schiavi afroamericani nelle piantagioni dell'America del Sud. A partire dai primi anni del Novecento, questo genere musicale ha rappresentato una comunità intera in risposta alle tensioni razziali dell'epoca. Il blues è il protagonista secondario di Ma Rainey's Black Bottom su Netflix, l'adattamento cinematografico dell'omonimo spettacolo del 1984 di August Wilson, prodotto da Denzel Washington. La pellicola, in arrivo sulla piattaforma il 18 dicembre, rappresenta l'ultima apparizione di Chadwick Boseman sullo schermo. L'attore, scomparso nel luglio di quest'anno a causa di un cancro al colon in stadio avanzato, interpretata una delle figure chiavi del film, in un ...

