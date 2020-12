Lockdown di Capodanno, ma a San Marino si festeggia (anche in piazza) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – Incastonato nel cuore d’Italia, ma non è Italia. Così la Serenissima Repubblica di San Marino può tranquillamente fregarsene delle misure restrittive imposte dal governo Conte e ha deciso di promuoversi come meta turistica in vista dell’ultimo dell’anno. Nel microstato al confine tra Emilia-Romagna e Marche non ci sono infatti particolari limitazioni alle attività commerciali, quindi come riportato dall’Agi gli alberghi propongono pacchetti di due o tre giorni per le vacanze natalizie con cenoni al ristorante, musica dal vivo e intrattenimenti di vario tipo. A San Marino spettacoli anche all’aperto Insomma, seppur ovviamente “nel rispetto rigoroso delle regole anti-contagio”, a San Marino si festeggia l’anno nuovo in compagnia. Certo, non si tratta di un tana libera per tutti e alcune ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – Incastonato nel cuore d’Italia, ma non è Italia. Così la Serenissima Repubblica di Sanpuò tranquillamente fregarsene delle misure restrittive imposte dal governo Conte e ha deciso di promuoversi come meta turistica in vista dell’ultimo dell’anno. Nel microstato al confine tra Emilia-Romagna e Marche non ci sono infatti particolari limitazioni alle attività commerciali, quindi come riportato dall’Agi gli alberghi propongono pacchetti di due o tre giorni per le vacanze natalizie con cenoni al ristorante, musica dal vivo e intrattenimenti di vario tipo. A Sanspettacoliall’aperto Insomma, seppur ovviamente “nel rispetto rigoroso delle regole anti-contagio”, a Sansil’anno nuovo in compagnia. Certo, non si tratta di un tana libera per tutti e alcune ...

