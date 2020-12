In Libia lo stallo è colpa della Fratellanza. La versione di Ruvinetti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il dialogo libico promosso dall’Onu è impantanato nella scelta del meccanismo con cui scegliere il futuro Consiglio presidenziale e le cariche governative. Il rischio è che questo stallo si allunghi anche ai contatti 5+5 di Ginevra, come minacciato dal ministro della Difesa del governo onusiano Gna, il filo-turco Salah al Narmoush, che ha dichiarato che è impossibile trattare con “il crinale di guerra” Khalifa Haftar – il capo dei ribelli della Cirenaica che fino a pochi mesi fa ancora cercava di conquistare Tripoli – criticando che il meccanismo di contatto tra delegati delle rispettive unità militari sia stato creato solo sotto pressioni della Comunità internazionale e delle Nazioni Unite. È un momento delicato, nonostante per ora le armi siano ferme. D’altronde, la Turchia ha mandato in approvazione in Parlamento la ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il dialogo libico promosso dall’Onu è impantanato nella scelta del meccanismo con cui scegliere il futuro Consiglio presidenziale e le cariche governative. Il rischio è che questosi allunghi anche ai contatti 5+5 di Ginevra, come minacciato dal ministroDifesa del governo onusiano Gna, il filo-turco Salah al Narmoush, che ha dichiarato che è impossibile trattare con “il crinale di guerra” Khalifa Haftar – il capo dei ribelliCirenaica che fino a pochi mesi fa ancora cercava di conquistare Tripoli – criticando che il meccanismo di contatto tra delegati delle rispettive unità militari sia stato creato solo sotto pressioniComunità internazionale e delle Nazioni Unite. È un momento delicato, nonostante per ora le armi siano ferme. D’altronde, la Turchia ha mandato in approvazione in Parlamento la ...

