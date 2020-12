I Nas sequestrano oltre un milione di mascherine irregolari. Denunciate 16 persone. In corso controlli in tutta Italia su forniture cinesi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima settimana, i Nas dell’Arma dei Carabinieri hanno individuato e sequestrato un milione e 320 mila mascherine di varie categorie, da quelle chirurgiche fino ai dispositivi di protezione individuale (come FFP2-3), “risultate irregolari, prive delle caratteristiche dichiarate dai produttori e venditori e oggetto di importazione con modalità non consentite. Inoltre sono stati bloccati igienizzanti e saponi per un valore di oltre 750 mila euro, immessi in commercio sebbene privi di registrazione e di indicazioni in lingua Italiana”. “A causa di tali violazioni – fa sapere il ministero della Salute – sono state deferite all’Autorità giudiziaria 16 persone e sanzionate amministrativamente ulteriori 40 per complessivi 100 mila euro. I ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Neldell’ultima settimana, i Nas dell’Arma dei Carabinieri hanno individuato e sequestrato une 320 miladi varie categorie, da quelle chirurgiche fino ai dispositivi di protezione individuale (come FFP2-3), “risultate, prive delle caratteristiche dichiarate dai produttori e venditori e oggetto di importazione con modalità non consentite. Insono stati bloccati igienizzanti e saponi per un valore di750 mila euro, immessi in commercio sebbene privi di registrazione e di indicazioni in linguana”. “A causa di tali violazioni – fa sapere il ministero della Salute – sono state deferite all’Autorità giudiziaria 16e sanzionate amministrativamente ulteriori 40 per complessivi 100 mila euro. I ...

liviofiorillo : RT @TgLa7: #Covid: Nas sequestrano oltre 1 mln e 300mila mascherine irregolari. Bloccati anche igienizzanti e saponi per 750mila euro - TgLa7 : #Covid: Nas sequestrano oltre 1 mln e 300mila mascherine irregolari. Bloccati anche igienizzanti e saponi per 750mila euro - CronacheCittadi : New post: Latina. Anabolizzanti e false ricette mediche. I Nas dei Carabinieri sequestrano tra 200 fiale e compress… - anccarsoliaq1 : I carabinieri del Nas sequestrano 41 mila mascherine, 20 persone segnalate all'autorità giudiziaria - abruzzo24ore : Controllo vendita dei farmaci i Nas in Abruzzo, sequestrano merce e oscurano sito di vendita on line -