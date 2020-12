Hacker contro gli Usa. È stata la Russia? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Secondo le informazioni passate ai media americani, si è trattato del più sofisticato e più grande attacco Hacker subito dagli Stati Uniti negli ultimi cinque anni: il dipartimento del Tesoro e quello del Commercio hanno subito violazioni nei loro sistemi informatici. È probabile che a compiere l’azione siano stati Hacker russi. La notizia è stata anticipata da Reuters e poi confermata ufficialmente dall’amministrazione Trump domenica sera. Secondo le dichiarazioni ufficiali si tratta di “Hacker che agiscono per conto di un governo straniero”, ma fonti fanno sapere al New York Times che si è trattato con “ogni probabilità” di un attacco organizzato dalla Russia. L’intrusione è avvenuta nei server che gestiscono le mail interne di quei due dipartimenti e forse anche di altri – sono in corso indagini, e ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020) Secondo le informazioni passate ai media americani, si è trattato del più sofisticato e più grande attaccosubito dagli Stati Uniti negli ultimi cinque anni: il dipartimento del Tesoro e quello del Commercio hanno subito violazioni nei loro sistemi informatici. È probabile che a compiere l’azione siano statirussi. La notizia èanticipata da Reuters e poi confermata ufficialmente dall’amministrazione Trump domenica sera. Secondo le dichiarazioni ufficiali si tratta di “che agiscono per conto di un governo straniero”, ma fonti fanno sapere al New York Times che si è trattato con “ogni probabilità” di un attacco organizzato dalla. L’intrusione è avvenuta nei server che gestiscono le mail interne di quei due dipartimenti e forse anche di altri – sono in corso indagini, e ...

