Google Down: YouTube, Drive e Gmail sono inaccessibili (Di lunedì 14 dicembre 2020) YouTube e altri servizi di Google sono momentaneamente in Down (immagine: YouTube)Alcuni servizi di Google come YouTube, Google Drive, Google Meet, Gmail e Google Hangouts stanno registrando dei disservizi. La ricerca invece continua a proseguire senza problemi, a quanto pare. Stando alle segnalazioni degli utenti su Downdetector i problemi hanno iniziato a verificarsi alle 12:30 di lunedì 14 dicembre. picchi di disservizio registrati su DowndetectorSu Twitter l'hashtag #GoogleDown è immediatamente entrato intendenza con più di 5mila tweet.

