De Luca chiede decisioni forti: "Di questo passo riapriremo porte dei cimiteri" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il governatore campano come al solito ne ha per tutti, e chiede un intervento forte da parte del Governo in materia di misure. Vincenzo De Luca (Facebook)Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, ospite di una nota trasmissione tv Rai, ha parlato delle misure di sicurezza che il Governo vorrebbe adottare in vista di quelli che saranno i giorni clou delle feste. Misure che al momento sono seriamente messe in discussione dall'andamento della situazione generale, fortemente compromessa, dai dati, e dagli atteggiamenti assolutamente irresponsabili di milioni di cittadini, in varie regioni. Secondo l'ex sindaco di Salerno, le attuali misure, ipotizzate dal Governo, parla delle possibili aperture, se dovrebbero concretizzarsi porterebbero all'attivazione naturale di migliaia di terapie ...

