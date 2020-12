DAD senza computer, i supplenti non ricevono bonus docenti. Lettera (Di lunedì 14 dicembre 2020) Inviata da Giovanni Affinito - Adesso basta. Le scuole si vantano di fare la Didattica a Distanza (DAD) ma non dicono che tutto avviene a discapito ed a spese degli insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) Inviata da Giovanni Affinito - Adesso basta. Le scuole si vantano di fare la Didattica a Distanza (DAD) ma non dicono che tutto avviene a discapito ed a spese degli insegnanti. L'articolo .

raistolo : E no, @repubblica, posso garantire che 'qualcuno sia riuscito a 'bucare' le piattaforme per la Dad approfittando pr… - alexbarbera : Come era prevedibile sui tavoli dei presidi pullulano richieste di ferie anticipate degli insegnanti che vogliono t… - Mari_perfectnow : scuola - presenza o DAD - vicino di banco o senza - matematica o italiano - professore o professoressa - ginna… - manuelbrignoli : RT @raistolo: E no, @repubblica, posso garantire che 'qualcuno sia riuscito a 'bucare' le piattaforme per la Dad approfittando proprio del… - croma64 : RT @raistolo: E no, @repubblica, posso garantire che 'qualcuno sia riuscito a 'bucare' le piattaforme per la Dad approfittando proprio del… -

Ultime Notizie dalla rete : DAD senza “La scuola non sarà più quella del 2019”. Non parliamo solo di DAD, intervista a Sciltian Gastaldi Orizzonte Scuola Dad, dalla videolezione in pigiama ai trucchi per “marinarla”: ecco cosa succede nelle classi virtuali

La creatività degli studenti non si ferma davanti alla Dad: circa 1 su 3 fa scuola a distanza in pigiama, 6 su 10 confessano che - almeno una volta - non hanno seguito i professori ... Google Meet ha problemi, decine di migliaia di studenti senza lezione

Il sito downdetector. (Today.it) E' bastato un black out delle piattaforme di Google per mandare in crisi la Dad: schermi al buio, professori irraggiungibili, studenti sconnessi dalla classe virtuale. La creatività degli studenti non si ferma davanti alla Dad: circa 1 su 3 fa scuola a distanza in pigiama, 6 su 10 confessano che - almeno una volta - non hanno seguito i professori ...Il sito downdetector. (Today.it) E' bastato un black out delle piattaforme di Google per mandare in crisi la Dad: schermi al buio, professori irraggiungibili, studenti sconnessi dalla classe virtuale.