Cyberpunk 2077 nello stesso universo di Death Stranding? Spunta un easter egg (Di lunedì 14 dicembre 2020) All'interno di Cyberpunk 2077 ci sono tantissimi easter egg dedicati ad altri giochi: recentemente vi abbiamo parlato di un omaggio al protagonista di GTA San Andreas. Ebbene, anche Death Stranding ha un suo easter egg: non solo nel gioco di CD Projekt RED è presente Hideo Kojima, ma c'è un collegamento diretto proprio con il suo gioco. Senza rovinare troppo la serie di missioni di Cyberpunk 2077 che nasconde l'easter egg di Death Stranding, i giocatori dovranno indagare su un crimine di Night City insieme a un poliziotto e finiranno per irrompere in una struttura di ricerca che svolge un lavoro sperimentale sulla Braindance. Guardando i vari progetti sparsi in tutto il laboratorio, i giocatori si ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020) All'interno dici sono tantissimiegg dedicati ad altri giochi: recentemente vi abbiamo parlato di un omaggio al protagonista di GTA San Andreas. Ebbene, ancheha un suoegg: non solo nel gioco di CD Projekt RED è presente Hideo Kojima, ma c'è un collegamento diretto proprio con il suo gioco. Senza rovinare troppo la serie di missioni diche nasconde l'egg di, i giocatori dovranno indagare su un crimine di Night City insieme a un poliziotto e finiranno per irrompere in una struttura di ricerca che svolge un lavoro sperimentale sulla Braindance. Guardando i vari progetti sparsi in tutto il laboratorio, i giocatori si ...

