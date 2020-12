Cecilia e Ignazio, che fine hanno fatto? Vita privata, la scelta della coppia (Di lunedì 14 dicembre 2020) La modella e il suo compagno, dopo aver attraversato un periodo sentimentale difficile, si sono ritrovati ed hanno optato per un profilo basso L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 14 dicembre 2020) La moe il suo compagno, dopo aver attraversato un periodo sentimentale difficile, si sono ritrovati edoptato per un profilo basso L'articolo proviene da Gossip e Tv.

likeirisheyes : @Giadahsospesap1 @Lauradefin1 @serperuta @Ginevra_Styles_ @GrandeFratello Le ship le detesto a meno che non sia una… - NinaD_MyUnicorn : @ceschreal92 Ma più che quello continuerà a mettere in mezzo la Greg. e Giulia non vuole e anche per questo penso… - yesweca41144825 : RT @Diamant32544289: Io vedo nell'angoscia di Giulia la stessa che ebbe Cecilia quando iniziò a capire i sentimenti che provava per Ignazio… - Diamant32544289 : Io vedo nell'angoscia di Giulia la stessa che ebbe Cecilia quando iniziò a capire i sentimenti che provava per Igna… - Giusy12053168 : RT @Cohen61081141: Il problema è che in puntata non traterranno mai l'argomento con il dovuto rispetto. Metteranno sempre in mezzo la Grego… -