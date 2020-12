C’è un farmaco che ferma la trasmissione di Sars-CoV-2, ma (per ora) solo sui furetti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra il 9 e il 10 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto più volte la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 9 dicembre da QuiFinanza, intitolato “Covid, nuovo farmaco antivirale Molnupiravir uccide il virus in 24 ore: scoperta cambia tutto”. L’articolo si riferisce a uno studio pubblicato su Nature Microbiology il 3 dicembre 2020 in cui viene analizzato l’effetto del farmaco MK-4482/EIDD-2801 (noto anche come molnupiravir) sulla trasmissione del virus Sars-CoV-2 nei furetti. Lo studio, firmato da Robert M. Cox, Josef D.Wolf e Richard K. Plemper dell’Istituto per Scienze Biomediche di Atlanta (Usa), è reale e l’effetto sui furetti è stato effettivamente misurato. Parlare però, come viene fatto nel titolo dell’articolo, senza precisazioni di una «scoperta» che ... Leggi su facta.news (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra il 9 e il 10 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto più volte la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 9 dicembre da QuiFinanza, intitolato “Covid, nuovoantivirale Molnupiravir uccide il virus in 24 ore: scoperta cambia tutto”. L’articolo si riferisce a uno studio pubblicato su Nature Microbiology il 3 dicembre 2020 in cui viene analizzato l’effetto delMK-4482/EIDD-2801 (noto anche come molnupiravir) sulladel virus-CoV-2 nei. Lo studio, firmato da Robert M. Cox, Josef D.Wolf e Richard K. Plemper dell’Istituto per Scienze Biomediche di Atlanta (Usa), è reale e l’effetto suiè stato effettivamente misurato. Parlare però, come viene fatto nel titolo dell’articolo, senza precisazioni di una «scoperta» che ...

