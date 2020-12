CDP | sottoscritta con Maeci e Aics nuova Convezione per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si è tenuta oggi alla Farnesina, a conclusione dei lavori del Comitato Congiunto e alla presenza del viceministro Emanuela Del Re, la firma dellaConvenzione tra Ministero degli Affari Esteri e della, Agenzia Italiana per lae Cassa Depositi e Prestiti. LaConvenzione – spiega Cdp in una nota – introduce alcune importanti novità finalizzate in primo luogo a rafforzare il coordinamento tra i principali attori istituzionali italiani sugli indirizzi strategici e sulle priorità tematiche, settoriali e geografiche della. Questo anche al fine di sfruttare tutte le potenzialità derivanti ...