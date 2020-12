Artropatia cronica in emofilia, profilassi su misura per prevenirla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - Le persone affette da emofilia, oltre alle problematiche tipiche dello stato emorragico, soffrono anche delle complicanze correlate alla malattia: gli emartri, ovvero i sanguinamenti che avvengo all'interno delle articolazioni (gomito, polso, caviglia, ginocchio). In caso di trauma, gli emofilici infatti possono rischiare emorragie muscolari, che possono dare gravi difficoltà nel movimento. Le scelte migliori per affrontare al meglio l'atropatia, partendo da una corretta profilassi, sono state al centro della terza tappa a Catania del tour di 'Articoliamo' con l'incontro online: 'Ecografia articolare: la grande alleata del benessere articolare in emofilia'. "Oggi il problema non è più tanto l'emogifilia in se ma il contorno - ha spiegato Joseph Rizzo, presidente di Ase Onlus di Catania, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - Le persone affette da, oltre alle problematiche tipiche dello stato emorragico, soffrono anche delle complicanze correlate alla malattia: gli emartri, ovvero i sanguinamenti che avvengo all'interno delle articolazioni (gomito, polso, caviglia, ginocchio). In caso di trauma, gli emofilici infatti possono rischiare emorragie muscolari, che possono dare gravi difficoltà nel movimento. Le scelte migliori per affrontare al meglio l'atropatia, partendo da una corretta, sono state al centro della terza tappa a Catania del tour di 'Articoliamo' con l'incontro online: 'Ecografia articolare: la grande alleata del benessere articolare in'. "Oggi il problema non è più tanto l'emogifilia in se ma il contorno - ha spiegato Joseph Rizzo, presidente di Ase Onlus di Catania, ...

Secondo l’ematologo Gaetano Giuffrida, responsabile del Centro emofilia di Catania: “La profilassi è una delle principali armi per prevenire l’artropatia. Nei pazienti il 90% delle alterazioni ... Artrite reumatoide: confermata efficacia di tofacitinib

Secondo l'ematologo Gaetano Giuffrida, responsabile del Centro emofilia di Catania: "La profilassi è una delle principali armi per prevenire l'artropatia. Nei pazienti il 90% delle alterazioni ...