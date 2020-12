A Bologna si studia stretta anti-covid, ma Merola assolve i cittadini (Di lunedì 14 dicembre 2020) BOLOGNA – Il Comune di Bologna sta studiando insieme alla Prefettura una stretta anti-assembramenti dopo il weekend di folla per lo shopping natalizio. Ma il sindaco di Bologna, Virginio Merola, si cancella dal numero degli indignati di queste ore per le resse in centro. I bolognesi, assicura il primo cittadino, “stanno reagendo bene, non mi unisco a quelli che dicono che sono troppi, perché bisognava saperlo prima che erano troppi”. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) BOLOGNA – Il Comune di Bologna sta studiando insieme alla Prefettura una stretta anti-assembramenti dopo il weekend di folla per lo shopping natalizio. Ma il sindaco di Bologna, Virginio Merola, si cancella dal numero degli indignati di queste ore per le resse in centro. I bolognesi, assicura il primo cittadino, “stanno reagendo bene, non mi unisco a quelli che dicono che sono troppi, perché bisognava saperlo prima che erano troppi”.

rep_bologna : Coronavirus e ressa in centro a Bologna: Comune studia restrizioni al vertice in Prefettura [di Eleonora Capelli] [… - MariaArrigo1 : Vorrei vivere in un Paese in cui i pescatori siciliani tenuti in ostaggio in Libia abbiano maggiore attenzione dell… - sportli26181512 : Pellegrini, sul campo la risposta alle critiche. La #Roma studia il rinnovo: Il vice capitano contro il Bologna ha… - Roky99760738 : RT @LaStampa: L’attivista egiziano che studia a Bologna: «Voglio mandare il mio amore a tutti i miei compagni di classe e amici di Bologna.… - la_bolda : @idalct00 @SkyTG24 E cosa c'entra Regeni, lui era Italiano, questo ragazzo studia a Bologna , e allora? Dobbiamo pr… -