Weekend all' insegna del menefreghismo | tra assembramenti per bere e locali aperti oltre le 18

(Di domenica 13 dicembre 2020) Più si avvicinano le feste, più sta diventando difficoltoso per la polizia tenere a bada la voglia di 'liberi tutti' che si sta impossessando degli italiani, specie i più giovani: a Roma, nella sola ...

lorypil66 : @NicolaRaiano Folla, all'aperto. Del resto teste sapienti hanno deciso di tenere centri e parchi commerciali chiusi… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid scendono i casi e le vittime in 24 ore, sono 17.938, 484 i decessi. Fisiologico il calo nel weekend dovuto a meno… - AnsaSalute : Covid: 17.938 nuovi casi, 484 le vittime. Tasso di positività all'11,7%. Fisiologico il calo nel weekend dovuto a m… - AnsaSalute : Covid: 17.938 nuovi casi, 484 le vittime. Tasso di positività all'11,7%. Fisiologico il calo nel weekend dovuto a m… - Agenzia_Ansa : #Covid scendono i casi e le vittime in 24 ore, sono 17.938, 484 i decessi. Fisiologico il calo nel weekend dovuto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Weekend all

Globalist.it

La miglior pasticciera amatoriale d'Italia venerdì è stata ospite di VareseNoi.it per una chiacchierata in diretta streaming e ha ripercorso la sua esperienza nel talent-show di Real Time: la prova pi ...Dalle testimonianze che arrivano la situazione non è fuori controllo solo nella Capitale: Monza, Milano, Napoli, sono anch'esse preda dello spirito vacanziero che spinge all'imprudenza ...