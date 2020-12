VIDEO Cagliari-Inter 1-3 | Highlights | gol e sintesi | Barella e D’Ambrosio ribaltano il risultato

(Di domenica 13 dicembre 2020) L’ha sconfitto ilper 3-1 nel lunch match dell’undicesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. I sardi sono passati in vantaggio tra le mura amiche grazie a uno spettacolare gol di Sottil al 42?: il centrocampista si è inventato uno spettacolare tiro al volo di Riccardo Sottil, il quale ha colpito alla perfezione un pallone vacante in area di rigore. I nerazzurri hanno faticato tantissimo, ma al 77? sono riusciti a pareggiare con un’invenzione da fuori area di Nicolò. Gli ospiti hanno continuato a spingere e all’84mo minuto è arrivato il sigillo vincente di Danilo. Nel recupero è arrivato anche il sigillo di Romelu Lukaku. L’si porta così al secondo posto a due lunghezze di ritardo dal Milan, impegnato questa sera contro il Parma. I ragazzi di Antonio ...

Inter : ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - MarSnaaaa : RT @_SimoTarantino: Tiro del Cagliari Handanovic: - Divino_2 : RT @noob_fcb: GOL! Danilo D'Ambrosio 84' ?? Cagliari 1-2 Inter | #CagliariInter - Interrnazionale : GOL! Danilo D'Ambrosio 84' Barella asist Cagliari 1-2 Inter | - WhenGodIsInIt : RT @Footballgoal20: Cagliari Goal #CagliariInter #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Cagliari

Danilo D’Ambrosio segna il gol dell’1-2 in Cagliari-Inter, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il difensore neroazzurro, entrato da pochi minuti in campo alla ...L'Inter di Conte è chiamata a Cagliari a reagire dopo la batosta dell'eliminazione europea. Conte nell'occhio del ciclone lancia Eriksen, l'uomo più discusso della ...