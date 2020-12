Spadafora: “Buona l’idea di fare un triangolare in onore di Maradona” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Bellissima la proposta del ministro Di Maio di dar vita ad un triangolare della pace tra Italia, Argentina e Inghilterra, nel ricordo di Diego Armando Maradona. Un torneo amichevole da disputarsi nello stadio di Napoli dedicato proprio al campione argentino, per superare definitivamente le tensioni sportive di allora tra Inghilterra e Argentina”. Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, accoglie con favore l’idea che il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha lanciato parlando con l’ANSA. “Lo sport unisce ed è sempre portatore di pace e – aggiunge Spadafora -,come ha detto Di Maio, a volte arriva laddove non riesce la diplomazia”. Foto: Facebook personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) “Bellissima la proposta del ministro Di Maio di dar vita ad undella pace tra Italia, Argentina e Inghilterra, nel ricordo di Diego Armando Maradona. Un torneo amichevole da disputarsi nello stadio di Napoli dedicato proprio al campione argentino, per superare definitivamente le tensioni sportive di allora tra Inghilterra e Argentina”. Il ministro dello sport, Vincenzo, accoglie con favoreche il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha lanciato parlando con l’ANSA. “Lo sport unisce ed è sempre portatore di pace e – aggiunge-,come ha detto Di Maio, a volte arriva laddove non riesce la diplomazia”. Foto: Facebook personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

