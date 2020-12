Simonetta Rizzato ricorda la sua storia con Paolo Rossi: «Fu un colpo di fulmine» (Di domenica 13 dicembre 2020) L’ex calciatore Paolo Rossi è morto il 9 Dicembre 2020 dopo aver perso la sua battaglia contro un male terribile. Il campione del Mondiale 1982 è stato sposato per diciotto lunghi anni con Simonetta Rizzato. La prima moglie di Paolo Rossi ha ricordato il suo ex marito e padre di suo figlio Alessandro in una lunga intervista al Corriere della Sera. Un vero e proprio tuffo nel passato che ha riportato a galla dei ricordi indelebili. Nonostante la separazione, i due hanno mantenuto sempre ottimi rapporti, anche dopo aver iniziato delle nuove relazioni. L’ultima volta che si sono visti è stato il giorno prima della morte del campione: «Sono andata a trovarlo in ospedale a Siena e ci siamo detti addio». Leggi anche –> Paolo Conticini: vita privata e ... Leggi su urbanpost (Di domenica 13 dicembre 2020) L’ex calciatoreè morto il 9 Dicembre 2020 dopo aver perso la sua battaglia contro un male terribile. Il campione del Mondiale 1982 è stato sposato per diciotto lunghi anni con. La prima moglie dihato il suo ex marito e padre di suo figlio Alessandro in una lunga intervista al Corriere della Sera. Un vero e proprio tuffo nel passato che ha riportato a galla dei ricordi indelebili. Nonostante la separazione, i due hanno mantenuto sempre ottimi rapporti, anche dopo aver iniziato delle nuove relazioni. L’ultima volta che si sono visti è stato il giorno prima della morte del campione: «Sono andata a trovarlo in ospedale a Siena e ci siamo detti addio». Leggi anche –>Conticini: vita privata e ...

