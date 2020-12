Simone Inzaghi | “Il Benevento mi preoccupa” Due giocatori out per il Sannio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Come se non bastasse il ko interno con l’Hellas Verona,è costretto a fare i conti con gli infortuni in vista del turno infrasettimanale di. Martedì la sua Lazio affronterà i giallorossi ma dovrà fare a meno di Acerbi, che nel corso del primo tempo della sfida di ieri è uscito dal campo a causa di un problema all’adduttore. Come ha dichiarato lo stesso tecnico, Acerbi svolgerà esami specifici tra due giorni ed è da considerare out per la sfida in programma nel. Da valutare anche le condizioni di Luis Alberto, indisponibile nell’ultimo turno, e di un Luiz Felipe non al top della condizione. Con la Strega non ci sarà nemmeno il centrocampista Akpa Akpro, che era diffidato e ha rimediato un giallo pesante che lo costringerà alla ...