Milan-Parma 2-2: Theo Hernandez salva Pioli al 91' (Di lunedì 14 dicembre 2020) MilanO - L'imbattibilità è salva, il punto è d'oro ma la sensazione amara resta. Il Milan va sotto 2-0 per i gol di Hernani e Kurtic, fatica , ce la mette tutta, va in affanno e alla fine ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 dicembre 2020)O - L'imbattibilità è, il punto è d'oro ma la sensazione amara resta. Ilva sotto 2-0 per i gol di Hernani e Kurtic, fatica , ce la mette tutta, va in affanno e alla fine ...

Eurosport_IT : IL MILAN NON AFFONDA ???? Theo Hernandez agguanta il Parma e salva la striscia di imbattibilità in campionato che d… - SkySport : MILAN-PARMA 2-2 Risultato finale ? ? #Hernani (13') ? #Kurtic (56') ? #Hernandez (58') ? #Hernandez (90+1') ??… - AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - mvb66 : RT @Eurosport_IT: Quattro legni e un Parma cinico, ma l'imbattibilità resta: il Milan pareggia a San Siro 2-2 in rimonta ?? #MilanParma |… - SmorfiaDigitale : Tre pali e un gol annullato, primo tempo da incubo per il Milan. Parma avanti gr... -