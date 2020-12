F1 oggi, GP Abu Dhabi 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 13 dicembre 2020) oggi, domenica 13 dicembre, andrà in scena l’ultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Yas Marina si prevede una gara particolarmente interessante e il cui esito è tutt’altro che scontato. Come è noto, la Mercedes e Lewis Hamilton hanno già conquistato i titoli costruttori e piloti e pertanto la valenza di questa gara è tutta sul successo di tappa. In questo contesto Max Verstappen cercherà l’impresa. Max, infatti, cercherà di replicare lo scherzetto di Silverstone (Gran Bretagna), dove anche grazie a una strategia vincente seppe sorprendere le due Frecce Nere. In questo caso però, partendo dalla pole-position, potrebbe avere strada libera davanti a sé e imporre il proprio ritmo. Max, nel corso delle prove libere, ha fatto vedere un gran passo gara e questo potrebbe confortarlo in vista di ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020), domenica 13 dicembre, andrà in scena l’ultimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Yas Marina si prevede unaparticolarmente interessante e il cui esito è tutt’altro che scontato. Come è noto, la Mercedes e Lewis Hamilton hanno già conquistato i titoli costruttori e piloti e pertanto la valenza di questaè tutta sul successo di tappa. In questo contesto Max Verstappen cercherà l’impresa. Max, infatti, cercherà di replicare lo scherzetto di Silverstone (Gran Bretagna), dove anche grazie a una strategia vincente seppe sorprendere le due Frecce Nere. In questo caso però, partendo dalla pole-position, potrebbe avere strada libera davanti a sé e imporre il proprio ritmo. Max, nel corso delle prove libere, ha fatto vedere un gran passoe questo potrebbe confortarlo in vista di ...

