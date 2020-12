F1, Alexander Albon: “È stato un’ottimo risultato” (Di domenica 13 dicembre 2020) Alexander Albon completa al quarto posto il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1 2020. Il thailandese è stato protagonista di un’ottimo fine settimana che gli ha permesso di chiudere al quarto posto assoluto. Il compagno di box dell’olandese Max Verstappen, vincitore della corsa odierna, ha cercato in tutti i modi di strappare il terzo posto dalle mani del britannico Lewis Hamilton, una missione non riuscita. Il portacolori della Red Bull chiude quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione nella massima formula. Ricordiamo infatti che la casa austriaca non ha ancora reso noto chi sarà il teammate di Verstappen per il 2021. Albon, ai microfoni di Sky Sport F1, ha dichiarato: “È stato un’ottimo risultato. La macchina è andata bene per tutto il ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)completa al quarto posto il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1 2020. Il thailandese èprotagonista difine settimana che gli ha permesso di chiudere al quarto posto assoluto. Il compagno di box dell’olandese Max Verstappen, vincitore della corsa odierna, ha cercato in tutti i modi di strappare il terzo posto dalle mani del britannico Lewis Hamilton, una missione non riuscita. Il portacolori della Red Bull chiude quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione nella massima formula. Ricordiamo infatti che la casa austriaca non ha ancora reso noto chi sarà il teammate di Verstappen per il 2021., ai microfoni di Sky Sport F1, ha dichiarato: “Èrisultato. La macchina è andata bene per tutto il ...

