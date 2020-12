Cristiano Malgioglio contro Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo, ti ha preso in giro!” (Di domenica 13 dicembre 2020) Vediamo insieme per quale motivo,Cristiano Malgioglio ha fatto questa particolare confessione a Pierpaolo, su Elisabetta Gregoraci. Lui è uno degli ultimi vip entrati nella casa più spiata d’Italia, ma è un personaggio che non ha problemi a dire quello che pensa, stiamo parlando di Cristiano Malgioglio. Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato in queste L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 13 dicembre 2020) Vediamo insieme per quale motivo,ha fatto questa particolare confessione a Pierpaolo, su. Lui è uno degli ultimi vip entrati nella casa più spiata d’Italia, ma è un personaggio che non ha problemi a dire quello che pensa, stiamo parlando di. Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato in queste L'articolo proviene da Leggilo.org.

GrandeFratello : Cristiano Malgioglio concorrente ufficiale ed è subito PARTY HARD! ?? #GFVIP - giovannidadada : CRISTIANO MALGIOGLIO : MI SENTO INUTILE E FUORI POSTO. RED DOOR, NO ?!?!?!?! #GFVIP #CRISTOANIMALGIOGLIO - nagia59 : RT @SavageRomeStan: Cristiano Malgioglio dopo il discorso sugli amori omosessuali, ci regala un’altra bella merda obiettando su MTR in quan… - stefyorlandobot : RT @SavageRomeStan: Cristiano Malgioglio dopo il discorso sugli amori omosessuali, ci regala un’altra bella merda obiettando su MTR in quan… - Natmemeo : RT @matteocalabres: Prima sul divano Malgioglio e Sonia parlavano di Giulia. La Lorenzini vede del disinteresse totale da parte della Salem… -