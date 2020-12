Coronavirus Liguria, continua a scendere il numero dei ricoveri (Di domenica 13 dicembre 2020) La L'epidemia Covid causa altre 8 vittime in Liguria, con 331 nuovi contagi , emersi dopo 2.752 tamponi molecolari. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base del flusso dati ... Leggi su lanazione (Di domenica 13 dicembre 2020) La L'epidemia Covid causa altre 8 vittime in, con 331 nuovi contagi , emersi dopo 2.752 tamponi molecolari. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base del flusso dati ...

GoSolar01 : RT @infoitinterno: Coronavirus, 263 nuovi casi in Liguria, due morti nello Spezzino - GoSolar01 : RT @infoitinterno: Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria - GoSolar01 : RT @infoitinterno: Coronavirus, in Liguria 331 nuovi positivi su 2752 tamponi. Scendono gli ospedalizzati - infoitinterno : Coronavirus, 263 nuovi casi in Liguria, due morti nello Spezzino - infoitinterno : Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Liguria Coronavirus Liguria, continua a scendere il numero dei ricoveri La Nazione Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 dicembre: 17.938 nuovi casi e 484 morti In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.843.712 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 17.938, +1% rispetto al giorno prima (ie ... Coronavirus Liguria, continua a scendere il numero dei ricoveri La Spezia, 13 dicembre 2020 - L'epidemia Covid causa altre 8 vittime in Liguria, con 331 nuovi contagi, emersi dopo 2.752 tamponi molecolari. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione su ... In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.843.712 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 17.938, +1% rispetto al giorno prima (ie ...La Spezia, 13 dicembre 2020 - L'epidemia Covid causa altre 8 vittime in Liguria, con 331 nuovi contagi, emersi dopo 2.752 tamponi molecolari. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione su ...