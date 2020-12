Bologna-Roma 1-5 | manita dei giallorossi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 dicembre 2020)1-5. Questo il risultato del match, disputatosi al Dall’Ara dialle 15 e valido per l’11° giornata di campionato di Serie A. Ottima prestazione dei, che conducono la partita per 3 a 0 dopo soli 15 minuti. Si tratta della terza volta della storia che lafa cinque gol in un tempo. A firmare lagiallorossa Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan. La squadra di Fonseca supera il Verona e momentaneamente anche la Juve e si porta in 5° posizione. L’allenatore giallorosso deve fare a meno di Mirante, che non ha ancora recuperato pienamente e al suo posto opta per Pau Lopez. Non giocherà Pedro, squalificato dopo il rosso contro il Sassuolo, ma ci sarà Pellegrini a fare coppia con Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Difesa a tre per i ...