Atalanta, Pasalic verso l'operazione: i tempi di recupero (Di domenica 13 dicembre 2020) Mario Pasalic ha deciso. Il centrocampista croato, alle prese ormai da settimane con una fastidiosa pubalgia, vuole operarsi. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'. La scelta è stata concordata dal giocatore con lo staff medico dell'Atalanta ma allungherà i tempi di recupero, stimati in circa quattro-cinque settimane. Gasperini quindi non ...

