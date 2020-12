Udinese, Gotti: “Blackout eccessivo, bravi a far valere le nostre qualità” (Di sabato 12 dicembre 2020) Tre punti per continuare a sognare una stagione ricca di soddisfazioni: l'Udinese sembra aver trovato il giusto ritmo per continuare a macinare successi pesanti. L'ultimo è arrivato contro il Torino con un 3-2 importantissimo. I friulani sono scatenati, trascinati dal solito Rodrigo De Paul e dai gol di Ilija Nestorovski.caption id="attachment 1047807" align="alignnone" width="1810" Gotti, getty images/captionLE PAROLE DI GottiIl tecnico Luca Gotti analizza i lati positivi e i difetti della prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Capita fare un errore cercando di fare una cosa giusta, perché la giocata fatta da Musso e Samir concettualmente era giusta. La palla poi è rimasta sotto, poi Bonazzoli nel pressing è stato bravo. Dispiace, però il blackout è eccessivo, quello fatico di più a ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Tre punti per continuare a sognare una stagione ricca di soddisfazioni: l'sembra aver trovato il giusto ritmo per continuare a macinare successi pesanti. L'ultimo è arrivato contro il Torino con un 3-2 importantissimo. I friulani sono scatenati, trascinati dal solito Rodrigo De Paul e dai gol di Ilija Nestorovski.caption id="attachment 1047807" align="alignnone" width="1810", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Lucaanalizza i lati positivi e i difetti della prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Capita fare un errore cercando di fare una cosa giusta, perché la giocata fatta da Musso e Samir concettualmente era giusta. La palla poi è rimasta sotto, poi Bonazzoli nel pressing è stato bravo. Dispiace, però il blackout è, quello fatico di più a ...

