Renzi minaccia ancora Conte | «In tanti nella maggioranza mi danno ragione | qualcosa non va…»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 dicembre 2020) Matteodopo il no alla riforma del Mes sferra un altro attacco al governo. Il leader di Italia Viva ribadisceuna volta il suo “no” all’idea di partorire un esercito di tecnici e una task force per gestire i progetti del Recovery Fund. «Sulla vicenda politica non ho nulla da aggiungere a questo discorso che ho fatto in Parlamento e sul quale inmi state scrivendo», scrive sulla E-news.e il “no” all’esercito di trecento consulenti Ma poi sottolinea: «In queste ore montano le polemiche di chi dice che in piena pandemia non si può fare politica. Io ho un concetto diverso della parola politica. Se, davanti alla più grave crisi economica del dopoguerra, il Parlamento non può fare politica perché non può discutere di dove mettere i soldi dei nostri figli e il governo deve farsi sostituire da una ...