Novara, malore fatale dopo la multa: morto un noto pasticcere (Di sabato 12 dicembre 2020) Il pasticcere di Novara, Sauro Capoferri, è stato stroncato da un malore improvviso dopo aver ricevuto una contravvenzione per un parcheggio contromano. (Facebook)Dramma a Novara. La mattina di mercoledì 9 dicembre, verso le 10, Sauro Capoferri, noto pasticcere della città e fondatore della pasticceria di corso Risorgimento 109, è morto in seguito a un malore improvviso. L’uomo, che aveva 61 anni, lascia la moglie Daniela e la figlia Federica. Il malessere fatale è arrivato dopo una discussione con un vigile urbano. Come spiegato dalla moglie Daniela, l’agente della polizia locale si era introdotto nel cortile sul retro della pasticceria per poi multare Capoferri per ... Leggi su ck12 (Di sabato 12 dicembre 2020) Ildi, Sauro Capoferri, è stato stroncato da unimprovvisoaver ricevuto una contravvenzione per un parcheggio contromano. (Facebook)Dramma a. La mattina di mercoledì 9 dicembre, verso le 10, Sauro Capoferri,della città e fondatore della pasticceria di corso Risorgimento 109, èin seguito a unimprovviso. L’uomo, che aveva 61 anni, lascia la moglie Daniela e la figlia Federica. Il malessereè arrivatouna discussione con un vigile urbano. Come spiegato dalla moglie Daniela, l’agente della polizia locale si era introdotto nel cortile sul retro della pasticceria per poire Capoferri per ...

solops : Trecate, insegnante di Novara trovata morta in un’area di sosta: forse colpita da un malore - StraNotizie : Novara, lite col vigile per il parcheggio: pasticcere stroncato da malore davanti al negozio - solops : Trecate, insegnante di Novara trovata morta in un’area di sosta: forse colpita da un malore - quotidianopiem : Trecate, insegnante di Novara trovata morta in un’area di sosta: forse colpita da un malore - superdrumm : #Novara, lite col vigile per il parcheggio, pasticcere stroncato da un malore davanti al suo negozio. Strano, i vig… -

Ultime Notizie dalla rete : Novara malore Novara, dopo la multa, ha un malore e muore: l’addio al pasticciere Sauro Capoferri La Stampa Novara, malore fatale dopo la multa: morto un noto pasticcere

Il pasticcere di Novara, Sauro Capoferri, è stato stroncato da un malore dopo aver ricevuto una contravvenzione per un parcheggio contromano.

Colto da malore mentre gli fanno la multa all’auto, negoziante muore. Moglie, era esasperato

NOVARA - L’assessore alla Sicurezza del Comune di Novara, Luca Piantanida, ha chiesto una relazione al comandante della Polizia locale, Pietro Di Troia, in merito alla morte di un ...

Il pasticcere di Novara, Sauro Capoferri, è stato stroncato da un malore dopo aver ricevuto una contravvenzione per un parcheggio contromano.NOVARA - L’assessore alla Sicurezza del Comune di Novara, Luca Piantanida, ha chiesto una relazione al comandante della Polizia locale, Pietro Di Troia, in merito alla morte di un ...