Messa di Natale in anticipo | le polemiche sono ignobili | la Chiesa dovrebbe rinnegare tutto

(Di sabato 12 dicembre 2020) Miscredenti, atei e cattolici “da pasticceria” (Papa Francesco dixit) con codazzo di preti e vescovi hanno scatenato la guerra all’idea di anticipare di un paio d’ore aladi Mezzanotte. È la prova che si può abolire il, ormai fatto scadente di malcostume. L’ignoranza domina il mondo cattolico e non credente, segno che la difesa della “civiltà cristiana occidentale” con ammennicoli di contorno, come presepi, Madonne postine e vangeli non letti, ma usati come trofei da fiera,scusedi vuoto assoluto. Nel mondo sedicente cattolico, l’ignoranza abissale sui fatti fondativi del Cristianesimo dimostra il fallimento di unache si è profusa in catechesi rituali, mortalmente ripetitive, per salvaguardare la casta sacerdotale, ma lasciando nell’ignoranza ...