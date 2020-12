La Confessione, Mauro Corona: «Franco Di Mare, ho ancora stima di te ma non lo dico perché tu mi riaccolga» (Di sabato 12 dicembre 2020) Mauro Corona, La Confessione “Caro Franco Di Mare, sappi che ho ancora stima di te“. L’uomo del monte vuol fare la pace. Quelle pronunciate da Mauro Corona a La Confessione di Peter Gomez sono state parole decisamente distensive. Ma gli armistizi, come noto, si stipulano in due e per il momento la controparte non sembra altrettanto ben disposta. Sul Nove, lo scrittore friulano è tornato a parlare della sua cacciata da Cartabianca, con riferimento alle ormai note posizioni del direttore di Rai3 sull’accaduto. “Bianca Berlinguer mi ha detto subito che c’era il direttore che non voleva più saperne di Corona. Quello che mi ha dato fastidio è che l’hanno messa come se io abbia offeso tutte le donne, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 dicembre 2020), La“CaroDi, sappi che hodi te“. L’uomo del monte vuol fare la pace. Quelle pronunciate daa Ladi Peter Gomez sono state parole decisamente distensive. Ma gli armistizi, come noto, si stipulano in due e per il momento la controparte non sembra altrettanto ben disposta. Sul Nove, lo scrittore friulano è tornato a parlare della sua cacciata da Cartabianca, con riferimento alle ormai note posizioni del direttore di Rai3 sull’accaduto. “Bianca Berlinguer mi ha detto subito che c’era il direttore che non voleva più saperne di. Quello che mi ha dato fastidio è che l’hanno messa come se io abbia offeso tutte le donne, ...

