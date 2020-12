Fino a quando Nato e Ue ignoreranno la radicalizzazione della Turchia? (Di sabato 12 dicembre 2020) Lasciamo perdere il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha altro a cui pensare, ma Fino a quanto la comunità internazionale, le istituzioni europee e la Nato potranno continuare a ignorare il problema? Il problema è la crescente radicalizzazione religiosa della Turchia di Erdogan, la sua dichiarata vocazione imperiale, la sua minaccia di un nuovo genocidio nei confronti degli armeni. Ne abbiamo avuto ulteriore prova lo scorso 10 dicembre, quando, a Baku, il presidente turco e il suo omologo Azero hanno celebrato non l’anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ma la loro vittoria contro il popolo armeno del Nagorno-Karabakh. Ecco alcuni passaggi del discorso pronunciato da Erdogan: “Il popolo armeno dovrà capire che è impossibile ottenere ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Lasciamo perdere il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha altro a cui pensare, maa quanto la comunità internazionale, le istituzioni europee e lapotranno continuare a ignorare il problema? Il problema è la crescentereligiosadi Erdogan, la sua dichiarata vocazione imperiale, la sua minaccia di un nuovo genocidio nei confronti degli armeni. Ne abbiamo avuto ulteriore prova lo scorso 10 dicembre,, a Baku, il presidente turco e il suo omologo Azero hanno celebrato non l’anniversarioDichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ma la loro vittoria contro il popolo armeno del Nagorno-Karabakh. Ecco alcuni passaggi del discorso pronunciato da Erdogan: “Il popolo armeno dovrà capire che è impossibile ottenere ...

Quando lavoro è integrazione. Unhcr premia le aziende che impiegano i rifugiati

Si chiamano «Welcome» e «We Welcome» i riconoscimenti dell'agenzia Onu alle imprese che inseriscono al loro interno i richiedenti asilo ...

