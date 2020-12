Elezioni: la Corte respinge ricorso del tycoon (Di sabato 12 dicembre 2020) La Corte Suprema ha rigettao il ricorso di Donald Trump, ma l'avvocato promette di procedere all'itrer distrettuale. Usa, Trump: “Deluso da bocciatura Corte Suprema” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 12 dicembre 2020) LaSuprema ha rigettao ildi Donald Trump, ma l'avvocato promette di procedere all'itrer distrettuale. Usa, Trump: “Deluso da bocciaturaSuprema” su Notizie.it.

ilpost : La Corte Suprema ha respinto il ricorso del Texas - Corriere : Il Texas sta provando a ribaltare il risultato delle elezioni americane e far vincere T... - repubblica : Elezioni Usa, la Corte suprema boccia il ricorso presentato dal Texas: svaniscono le ultime speranze di Trump [dal… - SilvanaPacelli : RT @ilruttosovrano: La Corte Suprema Usa respinge il ricorso del Texas per ribaltare il risultato delle elezioni, ormai l'ultima possibilit… - AlienoGentile : @amicodimilano @uitrens Dove avrei scritto queste cose? Ha perso le elezioni. Con il riconteggio delle schede in Mi… -