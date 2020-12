Crozza-De Luca: “Qui in Campania Natale e capodanno non esistono. Ora ordinanza per abolire anche Pasqua, pasquetta e Ferragosto” (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, uno straordinario Crozza/ De Luca dopo aver abolito il Natale pensa a cancellare anche Pasqua e Ferragosto: “Qui in Campania il Natale e il capodanno non esistono. Ho appena firmato un’ordinanza che impone che qui da noi dal 25 al 31, la gente potrà dirsi solo… “buon”. Il proverbio noto a tutti reciterà rigorosamente:“Mh con i tuoi… MhMh con chi vuoi”. Perché dopo Natale e capodanno io abolirò anche Pasqua, pasquetta e Ferragosto”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel corso di Fratelli di, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, uno straordinario/ Dedopo aver abolito ilpensa a cancellaree Ferragosto:inile ilnon. Ho appena firmato un’che impone che qui da noi dal 25 al 31, la gente potrà dirsi solo… “buon”. Il proverbio noto a tutti reciterà rigorosamente:“Mh con i tuoi… MhMh con chi vuoi”. Perché dopoio abolirò. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo ...

