Crotone-Spezia: formazioni e dove vederla (Di sabato 12 dicembre 2020) Oggi 12 Dicembre 2020 nello Stadio Ezio Scida alle ore 15:00 si disputerà la partita Crotone-Spezia di Serie A. Il Crotone si trova al ventesimo posto con 2 punti, e arriva da una striscia negativa. Ha perso con l’Atalanta e pareggiato con il Torino. Poi ha perso tre volte consecutive con Lazio, Bologna e Napoli. Lo Spezia si trova al quindicesimo posto con 10 punti, e arriva da una striscia altalenante. Ha vinto con il Benevento e pareggiato con l’Atalanta. Poi ha vinto con il Bologna, pareggiato con il Cagliari e ha perso con la Lazio. Crotone-Spezia: quali saranno le probabili formazioni? Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Luperto, Pereira, Molina, Benali, Vulic, Reca, Messias, Simy. Spezia (4-3-3): Provedel, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 dicembre 2020) Oggi 12 Dicembre 2020 nello Stadio Ezio Scida alle ore 15:00 si disputerà la partitadi Serie A. Ilsi trova al ventesimo posto con 2 punti, e arriva da una striscia negativa. Ha perso con l’Atalanta e pareggiato con il Torino. Poi ha perso tre volte consecutive con Lazio, Bologna e Napoli. Losi trova al quindicesimo posto con 10 punti, e arriva da una striscia altalenante. Ha vinto con il Benevento e pareggiato con l’Atalanta. Poi ha vinto con il Bologna, pareggiato con il Cagliari e ha perso con la Lazio.: quali saranno le probabili(3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Luperto, Pereira, Molina, Benali, Vulic, Reca, Messias, Simy.(4-3-3): Provedel, ...

MoliPietro : Crotone-Spezia: formazioni e dove vederla - XavierGitau : RT @CarolRadull: Fixtures. Serie A: Crotone vs. Spezia 5pm Torino vs. Udinese 8pm Lazio vs. Verona 10.45pm Ligue 1: Marseille vs. Mon… - Boboj29 : Oggi in campo Crotone-Spezia , Ultima chiamata per i calabresi Torino-Udinese , Forza bianconeri Lazio-Verona , Laz… - sportli26181512 : Diretta Crotone-Spezia ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Allo stadio Ezio Scida si gioc… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Crotone-Spezia streaming, dove vedere la gara in diretta Tv: Crotone Spezia st… -