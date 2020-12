"Come è fatto" un'Iphone 12?: un omaggio alla poesia della fabbrica (Di sabato 12 dicembre 2020) Come è congegnato l’Iphone 12 appena messo in commercio dalla Apple? Boh! Se volete saperlo vi conviene guardare il mio programma preferito: “Come è fatto”. Si tratta di un format canadese che viene trasmesso da diversi canali italiani minori. Se dopo una giornata di duro lavoro vi sentite la testa affaticata, niente di meglio che rilassarvi con una trasmissione semplice semplice che aiuta a ritornare alle cose, alla loro concretezza. “Come è fatto” mostra in che modo vengono realizzati gli oggetti che quotidianamente adoperiamo, rendendo omaggio alla poesia della fabbrica. Un tripudio di fresatrici automatiche, presse idrauliche, levigatrici orbitali. Gli addetti ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020)è congegnato l’12 appena messo in commercio dApple? Boh! Se volete saperlo vi conviene guardare il mio programma preferito: “”. Si tratta di un format canadese che viene trasmesso da diversi canali italiani minori. Se dopo una giornata di duro lavoro vi sentite la testa affaticata, niente di meglio che rilassarvi con una trasmissione semplice semplice che aiuta a ritornare alle cose,loro concretezza. “” mostra in che modo vengono realizzati gli oggetti che quotidianamente adoperiamo, rendendo. Un tripudio di fresatrici automatiche, presse idrauliche, levigatrici orbitali. Gli addetti ...

