Usa, il bel gesto di Michael Esmond per i meno fortunati (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Florida un imprenditore ha compiuto un bel gesto: ha pagato le bollette di 114 famiglie in difficoltà economica, garantendogli in Natale più sereno. Florida, imprenditore paga le bollette per 114 famiglie in difficoltà su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Florida un imprenditore ha compiuto un bel: ha pagato le bollette di 114 famiglie in difficoltà economica, garantendogli in Natale più sereno. Florida, imprenditore paga le bollette per 114 famiglie in difficoltà su Notizie.it.

Auto elettriche: nuova batteria dagli USA, 80% ricarica in 15 minuti

In arrivo dagli Stati Uniti una nuova batteria per auto elettriche capace di ricaricarsi dell'80% in appena quindici minuti.

In arrivo dagli Stati Uniti una nuova batteria per auto elettriche capace di ricaricarsi dell'80% in appena quindici minuti.

