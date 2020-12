Tommaso Zorzi spara a zero su Platinette: “Mi fa schifo, è un criminale”” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Su Real Time è andata in onda la prima puntata di “Seconda Vita”, un format condotto da Gabriele Parpiglia che consiste in una serie di interviste ad alcuni personaggi in vista del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione. Gli ospiti raccontato la loro vita individuando un momento preciso in cui è cambiata radicalmente: per Tommaso Zorzi, il primo intervistato (ovviamente l’intervista risale a prima che l’influencer di Riccanza entrasse nella Casa del GF Vip 5) è coinciso con l’outing, ovvero la dichiarazione della propria omosessualità, di cui era consapevole da tempo. A “Seconda Vita”, Tommaso Zorzi si scaglia contro Platinette (Mauro Coruzzi) E proprio a proposito di omosessualità, Tommazo Zorzi ha tirato in ballo Platinette (il cui vero nome è Mauro ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Su Real Time è andata in onda la prima puntata di “Seconda Vita”, un format condotto da Gabriele Parpiglia che consiste in una serie di interviste ad alcuni personaggi in vista del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione. Gli ospiti raccontato la loro vita individuando un momento preciso in cui è cambiata radicalmente: per, il primo intervistato (ovviamente l’intervista risale a prima che l’influencer di Riccanza entrasse nella Casa del GF Vip 5) è coinciso con l’outing, ovvero la dichiarazione della propria omosessualità, di cui era consapevole da tempo. A “Seconda Vita”,si scaglia contro(Mauro Coruzzi) E proprio a proposito di omosessualità, Tommazoha tirato in ballo(il cui vero nome è Mauro ...

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - Sara4260643 : 'Le persone della tua famiglia sono le UNICHE che risponderanno al telefono, quando tutto il resto del mondo sarà occupato' Tommaso Zorzi ?? - _comedicoio : Comunque una cosa la dobbiamo riconoscere a Sonia Lorenzini: il coraggio. Per entrare in una casa in cui c’è TOMMAS… - lobster_98 : RT @cryxhz: altamente sottona per tommaso zorzi #GFVIP -