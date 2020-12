Time | Biden e Harris persone dell' anno

(Di venerdì 11 dicembre 2020) NEW YORK, 11 DIC - Joee la sua vice Kamalasono ledel 2020 per il settimanale, battendo il presidente uscente Donald Trump. "Assiemee la...

Agenzia ANSA

Joe Biden e la sua vice Kamala Harris sono le Persone dell'Anno 2020 per il settimanale Time. "Assieme Biden e la Harris hanno offerto ristoro e rinnovamento in un unico ticket. E l'America ha ...Per la rivista americana Time, il presidente eletto e alla sua vice sono state le personalità che hanno segnato maggiormente il 2020 ...