Squalifica Morata: la Juve si aspetta uno sconto, le ultime (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Juventus spera di poter avere Alvaro Morata disponibile nella gara contro il Genoa: il club bianconero ha fatto ricorso per la Squalifica Alvaro Morata è sicuramente uno dei calciatori più in forma della Juventus in questo avvio di stagione: tanti gol e sacrificio per la squadra, come mostrato al Camp Nou contro il Barcellona. La sua presenza è essenziale anche in campionato. Tuttosport disegna uno scenario in merito allo “sconto” della Squalifica per 2 giornate comminata a Morata dopo le proteste nella gara con il Benevento. Qualora il ricorso della Juve venisse accolto, Morata sarebbe disponibile per la trasferta di Genoa altrimenti Pirlo punterebbe su Dybala. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lantus spera di poter avere Alvarodisponibile nella gara contro il Genoa: il club bianconero ha fatto ricorso per laAlvaroè sicuramente uno dei calciatori più in forma dellantus in questo avvio di stagione: tanti gol e sacrificio per la squadra, come mostrato al Camp Nou contro il Barcellona. La sua presenza è essenziale anche in campionato. Tuttosport disegna uno scenario in merito allo “” dellaper 2 giornate comminata adopo le proteste nella gara con il Benevento. Qualora il ricorso dellavenisse accolto,sarebbe disponibile per la trasferta di Genoa altrimenti Pirlo punterebbe su Dybala. Leggi su Calcionews24.com

RidTheRock : Ma la #Juventus non aveva fatto ricorso contro la squalifica di #Morata?? chiedo umilmente @romeoagresti ?? - junews24com : Morata disponibile con il Genoa? La Juve spera nello sconto della squalifica - - asti_gioachino : RT @antoalicastro: In caso venisse respinto il ricorso per la squalifica di Morata, unico nel dare profondità alla squadra, non potremo far… - antoalicastro : In caso venisse respinto il ricorso per la squalifica di Morata, unico nel dare profondità alla squadra, non potrem… - Bea_Mary84 : Ma l’esito del ricorso per ridurre la squalifica di Morata ce lo comunicheranno Sabato mentre saremo sul pullman per Genova? ?? -