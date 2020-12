Spostamenti tra comuni a Natale, Sileri: “Lo sconsiglio” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha detto la sua in merito alla possibilità che il governo faccia retromarcia sul divieto agli Spostamenti tra comuni nel periodo di Natale Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è intervenuto ai microfoni di La7 nel corso della trasmissione Omnibus. “Ora dico che sarebbe meglio una chiusura. Con gli oltre L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il viceministro della Salute, Pierpaolo, ha detto la sua in merito alla possibilità che il governo faccia retromarcia sul divieto aglitranel periodo diPierpaolo, viceministro della Salute, è intervenuto ai microfoni di La7 nel corso della trasmissione Omnibus. “Ora dico che sarebbe meglio una chiusura. Con gli oltre L'articolo proviene da Inews.it.

