Rubate sulla Tomba Le Bambole di Miriam Laezza, La Bimba di 5 Anni Morta a Danza (Di venerdì 11 dicembre 2020) I genitori di Miriam Laezza, ancora sconvolti dalla scomparsa della figlia avvenuta nell’ottobre del 2019, continuano a portare doni sulla sua Tomba al cimitero di Crispano-Cardito. Qualcuno di recente avrebbe rubato i giocattoli. Una vicenda molto triste quella che si è verificata nel cimitero comunale di Crispano-Cardito, nel napoletano, dove sono state Rubate delle Bambole Leggi su youreduaction (Di venerdì 11 dicembre 2020) I genitori di, ancora sconvolti dalla scomparsa della figlia avvenuta nell’ottobre del 2019, continuano a portare donisuaal cimitero di Crispano-Cardito. Qualcuno di recente avrebbe rubato i giocattoli. Una vicenda molto triste quella che si è verificata nel cimitero comunale di Crispano-Cardito, nel napoletano, dove sono statedelle

annamariamoscar : Rubate le bambole sulla tomba di Miriam, la bimba di Crispano morta a 5 anni - lupettorosso76 : RT @fanpage: Nessun rispetto per la morte di una bimba e per il dolore della famiglia - Robherto72 : RT @fanpage: Nessun rispetto per la morte di una bimba e per il dolore della famiglia - fanpage : Nessun rispetto per la morte di una bimba e per il dolore della famiglia - Anna73792528 : @gaiatortora Siccome quelle non sono foto “rubate”, avrebbe dovuto essere ancora più prudente nel veicolare il mess… -