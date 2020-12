Richard Corben, il tratto grottesco dell’underground (Di sabato 12 dicembre 2020) «Leggendario»: ecco un aggettivo che sta su tutto. Però ci sono casi in cui questo «marchio di qualità» è giustificato. Guardando al fumetto a stelle e strisce, vengono in mente Will Eisner, Carl Barks o Jack Kirby. Il 2 dicembre scorso, per i postumi di un intervento al cuore, è partito per il Valhalla anche Richard Corben. Arduo compulsare le librerie di casa per cercare qualche scheggia dell’artista underground classe 1940 di Anderson, Missouri: al netto di qualche recente exploit … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 dicembre 2020) «Leggendario»: ecco un aggettivo che sta su tutto. Però ci sono casi in cui questo «marchio di qualità» è giustificato. Guardando al fumetto a stelle e strisce, vengono in mente Will Eisner, Carl Barks o Jack Kirby. Il 2 dicembre scorso, per i postumi di un intervento al cuore, è partito per il Valhalla anche. Arduo compulsare le librerie di casa per cercare qualche scheggia dell’artista underground classe 1940 di Anderson, Missouri: al netto di qualche recente exploit … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

