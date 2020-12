Recovery Fund, Castelli: via libera grande vittoria dell’Italia (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Il via libera al Next Generation EU è una buona notizia, una grande vittoria dell’Italia. Adesso dobbiamo correre, più di prima” Lo ha scritto, in un tweet, il Vice ministro dell’Economia e delle finanze, Laura Castelli che ha aggiunto: “Abbiamo un’occasione irripetibile per disegnare il futuro del Paese. E queste risorse le spenderemo bene”. Ieri sera, poco dopo le 20, infatti, è arrivata l’attesa fumata bianca: i leader UE hanno annunciato di aver finalmente raggiunto l’accordo sul Recovery Fund e il Next Generation EU. Lo ha reso il Presidente del Consiglio Ue Charles Michel. “Ora possiamo cominciare con l’attuazione e la ricostruzione delle nostre economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale”. Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Il viaal Next Generation EU è una buona notizia, una. Adesso dobbiamo correre, più di prima” Lo ha scritto, in un tweet, il Vice ministro dell’Economia e delle finanze, Laurache ha aggiunto: “Abbiamo un’occasione irripetibile per disegnare il futuro del Paese. E queste risorse le spenderemo bene”. Ieri sera, poco dopo le 20, infatti, è arrivata l’attesa fumata bianca: i leader UE hanno annunciato di aver finalmente raggiunto l’accordo sule il Next Generation EU. Lo ha reso il Presidente del Consiglio Ue Charles Michel. “Ora possiamo cominciare con l’attuazione e la ricostruzione delle nostre economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale”.

DaniloToninelli : Cosa vi avevo detto?! Il voto di ieri in Parlamento ha permesso di far crollare il veto sul Recovery Fund degli all… - meb : Con il recovery fund stiamo ipotecando il futuro dei nostri figli. È tanto strano chiedere che parlamento e governo… - luigidimaio : Ottima notizia: accordo raggiunto, superato ogni veto in Europa. Adesso concentriamoci su come spendere al meglio… - isNews_it : Recovery fund, Ortis: il Piano Nazionale Transizione 4.0 sarà uno dei pilastri - - articoloUnoMDP : RT @La7tv: #piazzapulita Recovery fund, Pier Luigi #Bersani commenta l'intervento di Matteo #Renzi in Senato: 'Anche io penso servano corre… -