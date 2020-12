Pontina | venerdì nero per i pendolari | carambola tra 4 auto | traffico in tilt

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Code intense per incidente sulla, in direzione Pomezia, tra l’Eur e Spinaceto. L’incidente, avvenuto attorno alle 13:40 circa, ha coinvolto 4 vetture all’altezza della Palalottomatica dell’Eur allo svincolo con Spinaceto. Si segnalano ancora quasi 5km di code che sembrano essere in aumento. Da Latina a Roma la fila dellemobili inizia dall’immissione sul raccordo. Dal gruppo Facebook “vias.r. 148” su Il Corriere della Città.